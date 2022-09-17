Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал украинских защитников и пострадавших от российской агрессии. Накануне артист анонсировал концертный тур Верки Сердючки, в рамках которого он со своей сценической мамой Инной Белоконь посетит Латвию, Литву, Молдову, Румынию, Болгарию и ряд городов Польши.

В этот раз на своей странице в Instagram Андрей эффектно сообщил, что его команда уже прибыла в Латвию. Внимание на опубликованных кадрах привлекает одна необычная деталь: Данилко надел простую черную кофту и брюки, а также шлепки на ярко-синие носки.

Также можно заметить, что артист очень похудел. Как он сам ранее признавался, за последнее время ему удалось сбросить 14 кг. Все благодаря тому, что он наконец-то унормировал график и стал следить за питанием.

"Латвия, мы здесь!", - обратился певец к поклонникам на латышском языке.

Поклонники в комментариях поддержали любимую Верку Сердючку: "Носки подбирали под цвет неба😍", "Носки и сланцы, это уже половина концерта 😂", "А может, у Андрея маечка или подштаники желтые, вот и комбинация :)", "Если бы носок один был желтый-было бы вообще Топчик)", "Ой ну такое солнышко 🌞🤣а носочки)", "Верочка - солнышко наше! Люблю-люблю. Все, что делаешь, верно и правильно, ПОДДЕРЖИВАЮ".

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.