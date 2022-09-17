Співак Макс Барських, який напередодні оскандалився вульгарним кліпом в розпал війни, а також підтримкою Вірменії в конфлікті з Азербайджаном, звернувся до українців.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив зворушливий пост, в якому поділився спогадами з дитинства в рідному Херсоні, який зараз перебуває в окупації, та показав милі архівні фото.

"Відомо, що людина формується з дитинства. Моє дитинство пройшло у чудовому Херсоні. Це найзатишніше місто на землі. Принаймні, так мені здавалося в дитинстві. Мабуть, немає жодної вулиці, яку б я там не знав. Вірю, що в лічені тижні Херсон буде деокупований, аби приїхати та обійняти усіх рідних і близьких мені людей", — пише Барських.

Макс також привітав Херсон із Днем міста, який відзначають у третю суботу вересня.

"Безперечно, як і кожен українець, я з трепетом і біллю у серці переживаю кадри з масових поховань в Ізюмі. Дуже переймаюся за тих людей, які зараз перебувають в окупації у моєму рідному місті. Вірю в ЗСУ і знаю, що звільнення вже близько. З Днем міста, Херсоне!", — додав артист.

Шанувальники в коментарях підтримали Макса Барських та милуються його дитячими фото: "Яка хороша дитина, я не можу! 😍", "Земляк, скоро всі поїдемо додому", "Така хорошо дитина на фото. Да і зараз - нічого! Гарнюній ❤️ Дійсно ми завжди згадуєм місто нашого дитинства ✨ Я уявляю, як тобі зараз боляче 😢 І також дуже надіюсь, що звільнення із окупованих міст скоро. Дякуємо і віримо в ЗСУ".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.