Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила відео, на якому маленька Елізабет бавиться, а молода матуся втомлено за нею спостерігає.

"Привіт! Таке цікаве запитання, «мамуськи», скажіть, а у вас є вихідний? Я поки працюю без вихідних, і починаю забувати про себе. І мрію хоча б про один день наодинці з собою😍. Як ви справляєтесь?", — поцікавилася дружина Сасанчина.

Шанувальники молодої зіркової парочки в коментарях дивуються, чому співак не може потурбуватися про дитину та дати жінці відпочити, а також діляться своїм досвідом: "Чому Рома не організує тобі вихідний?", "Визивайте бабусь на допомогу!", "Чоловік допомагає, але він працює з дому. Теж мріємо про день лише для себе)))".

Раніше обраниця зірки "Голос країни" розповіла, що в їхньої доньки після народження на обличчі з’явилась гемангіома (скупчення судин). Консервативне лікування не допомагає, а операцію доводиться переносити вже кілька місяців через хвороби в дитини.

Нащодавно молода матуся з донечкою знову були на огляді, вислухали багатьох хірургів, і вирішили спостерігати та пробувати інші методи лікування, а якщо нічого не допоможе, тоді гемангіому таки видалять хірургічно.

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