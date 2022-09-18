Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома українська співачка, яка одружена з Арсеном Мірзояном. Пара має спільну доньку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі Ніни Матвієнко. Також у Тоні є дочка Уляна, яку вона народила у 17 років. А Арсен виховує двох синів. А після початку війни Тоня поїхала з дітьми спочатку до Португалії, а потім переїхала з молодшою дочкою до Англії, де влаштувала дитину до школи. Не забуває Матвієнко і про Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу Тоня вирішила записати сторіс, звернувшись до фанів.
"Яку пісню записати?", - Запитала Тоня і дала варіанти відповіді:
народний;
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Патріотичну;
Про кохання;
Веселу".
"Про кохання все ж таки співати", - написала Тоня через добу, показавши результати опитування.
Як можна побачити, сама Матвієнко хотіла заспівати народну пісню.
Нагадаємо, Дружина Мірзояна Матвієнко різко відповіла на чутки про розлучення із закордону.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко зізналася, як їй живеться за кордоном.
Також Politeka писала, що чоловік Матвієнко Арсен Мірзоян вразив новим відеозверненням до українців