Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко звернулася за допомогою до українців, опублікувавши новий сторіс у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома українська співачка, яка одружена з Арсеном Мірзояном. Пара має спільну доньку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі Ніни Матвієнко. Також у Тоні є дочка Уляна, яку вона народила у 17 років. А Арсен виховує двох синів. А після початку війни Тоня поїхала з дітьми спочатку до Португалії, а потім переїхала з молодшою ​​дочкою до Англії, де влаштувала дитину до школи. Не забуває Матвієнко і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу Тоня вирішила записати сторіс, звернувшись до фанів.

"Яку пісню записати?", - Запитала Тоня і дала варіанти відповіді:

народний;

Патріотичну;

Про кохання;

Веселу".

"Про кохання все ж таки співати", - написала Тоня через добу, показавши результати опитування.

Як можна побачити, сама Матвієнко хотіла заспівати народну пісню.

Нагадаємо, Дружина Мірзояна Матвієнко різко відповіла на чутки про розлучення із закордону.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко зізналася, як їй живеться за кордоном.

Також Politeka писала, що чоловік Матвієнко Арсен Мірзоян вразив новим відеозверненням до українців



