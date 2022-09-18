На этот раз на своей странице в Instagram Иванна разместила видео, на котором маленькая Элизабет играет, а молодая мамочка устало за ней наблюдает.

"Привет! Такой интересный вопрос, «мамуськи», скажите, а у вас есть выходной? Я пока работаю без выходных, и начинаю забывать о себе. И мечтаю хотя бы об одном дне наедине с собой 😍. Как вы справляетесь?", — поинтересовалась жена Сасанчина.

Поклонники молодой звездной парочки в комментариях удивляются, почему певец не может позаботиться о ребенке и дать жене отдохнуть, а также делятся своим опытом: "Почему Рома не организует тебе выходной?", "Вызывайте бабушек на помощь!", "Муж помогает, но он работает из дома. Тоже мечтаем о дне только для себя)))".

Ранее избранница звезды "Голос країни" рассказала, что у их дочери после рождения на лице появилась гемангиома (скопление сосудов). Консервативное лечение не помогает, а операцию приходится переносить уже несколько месяцев из-за болезней ребенка.

Недавно молодая мамочка с дочкой снова были на осмотре, выслушали многих хирургов, и решили наблюдать и пробовать другие методы лечения, а если ничего не поможет, тогда гемангиому удалят хирургически.

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