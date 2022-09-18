Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де вразила Настю Каменських своєю авторською піснею "Свята". Після цього зірка у складі гурту KAZKA випустила кілька альбомів, пісні з яких ставали хітами не лише в Україні, а й у світі.

А минулого року Зарицька наважилася піти на "Танці зі зірками", де її партнером став танцюрист Юрій Мєшков. Пара посіла п'яте місце і настільки стали близькими, що фани запідозрили Юру та Олександра у романі. Зарицька не спростувала роман, а після шоу Мєшков із співачкою продовжували танцювати. Також артистка покликала танцюриста знятися у романтичному кліпі.

Тепер Олександра опублікувала нове відео в Інстаграм, де показала свого коханого. І як можна помітити з кадрів, Юрій залишився у минулому.

"Якби була версія від мого хлопця. Люблю тебе добряче", - написала Зарицька.

Нагадаємо, повернення на екрани "Голосу країни" тренер шоу Зарицька з KAZKA звернулася до українців.

А ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA показала, як змінився її колектив та заінтригувала новим концертом.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька дала концерт у укритті, з'явилися кадри