Український артист Андрій Данилко вперше вийшов на сцену не в образі Вєрки Сердючки та заспівав Russia goodbye.

Популярний український артист Андрій Данилко, який зараз зі своїм бендом активно гастролює за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, дав концерт у Латвії. Так, під час виступу в Ризі виконавець чудово здивував публіку, вийшовши на сцену не в образі Вєрки Сердючки. Кадри з концерту глядачі опублікували у соцмережах.

Виступ пройшов на концертному майданчику Wondersala. Незважаючи на не дуже сприятливі погодні умови – почався дощ, поціновувачі творчості Данилка навіть не думали розходитися. Фани танцювали та співали разом із улюбленим артистом у дощовиках.

Під час концерту Данилко в образі Вєрки Сердючки виконав свої найвідоміші хіти "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита". Протягом концерту виступ Сердючки супроводжували написи на величезному екрані: "х*й війні", "fuck the war". Такі ж написи були на футболках колективу Данилка.

Зазначимо, що на глядачів на цьому концерті чекав сюрприз. Прямо на сцені Сердючка зняла з голови свою зірку і швидко побігла за лаштунки.

А згодом Андрій Данилко вперше не в образі Вєрки Сердючки вийшов на сцену. Артист був одягнений у штани та світшот улюбленого чорного кольору, і в невід'ємних аксесуарах свого образу – чорній кепці та масці на підборідді.

"Ніколи так швидко не переодягався. Я вперше це роблю. Тільки завдяки вам. Russia Goodbye", - сказав Данилко.

Після цього Андрій виконав свій легендарний хіт на новий лад Dancing Lasha Tumbai і вперше зі сцени пролунало Russia goodbye ("Раша гудбай").

Нагадаємо, Кароль зворушила українців до сліз на зустрічі з дитиною з Маріуполя: "Тепер відповідальний за всю родину!".

Як повідомляла Politeka, Продюсер "Голос країни" Завадюк несподівано нарвався на критику після нової заяви: "Я знаю, що для...".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич чесно зізналася, які у неї проблеми зі шкірою: "Стомлена, стрес і...".