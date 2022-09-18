Тіна Кароль, яка подарувала квартиру хлопчику з Маріуполя, змогла побачитися з дитиною особисто та порадувала фанатів.

Популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила зустрітися із маленьким українським героєм, якого запам'ятали після щоденника про життя у Маріуполі. 9-річний Єгор, який під російським обстрілом вів щоденник у зруйнованому Маріуполі, він зустрівся зі співачкою зовсім недавно.

Як відомо, Тіна Кароль придбала родині хлопчика квартиру на заході України. Артистка зустрілася і з бабусею хлопчика, а також дала дитині кілька настанов.

"Чуєш, ти тепер відповідальний за всю сім'ю! У тебе троє дівчат – мама, сестра, бабуся. Мушу тримати так разом, у чоловічих руках", — порадила Тіна хлопчику.

«Неймовірна Тіна; Дякую Тині. Молодець; до сліз!; Так щиро і душевно ... на нашу по-українськи 💔; дуже сильно; Як це зворушливо ❤️ Тіна гордість 👏❤️; Зворушливо, розумничка 🔥», - пишуть у мережі.

Також Кароль представила невеликий уривок із кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені". На нових кадрах зірка гордо позувала у костюмах відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna, які

«Довгоочікувана прем'єра, нарешті звучить моє дітище, це особливо!» – каже Тіна під кадрами.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.