Завадюк працює над проектом "Голос країни" вже 9 років і за цей час із командою встиг зробити понад 12 сезонів, враховуючи "Голос. Діти". Цього разу на своїй сторінці в Instagram продюсер не просто обґрунтував створення розважального шоу в розпал війни, а й без зайвої скромності назвав це "подвигом" та "місією".

"Я щасливий, що "Голос країни" стане першим проектом такого масштабу, який повертається на великі екрани. Адже пісня - наше ДНК. Навіть в темні часи мистецтво має розвиватися. Має звучати. Як складно не було б. Я знаю, що для багатьох ринків по всій Європі наше відновлення, в військовий час, здається подвигом. А для нас це місія - смілива місія. Адже без культури немає майбутнього. І, коли українська музика, переживає такий підйом головне вокальне шоу України не може стояти осторонь", — пише Володимир.

Він додав, що команда зробить все можливе, аби надихати глядачів під час ефірів, а також зібрати допомогу ЗСУ.

Більшість шанувальників "Голосу країни" підтримали Завадюка, проте й не обійшлося без різкої критики.

"Я розумію показати попередні випуски на повторі...та вести зйомки нового сезону...😮😮😮це дебілізм, на який спроможний лише канал-калл +-сів. Які були, такі і залишились", — пишуть в коментарях.

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