Популярна українська виконавиця Злата Огневич вирішила зізнатися, які у неї проблеми зі шкірою.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич активно їздить містами з благодійними концертами, розповідає про себе та своє життя, а також вражає образами на виступах. Нерідко Злата розповідає про те, як доглядає себе і чим балує шкіру для блискучого ефекту.

«Тур Світло завершено! То справжній фінальний концерт! Після цього скажу чесно: шкіра моя втомлена, стрес, недосипання, макіяж. Потрібно пожвавити, омолодити та зволожити» - зізналася Злата.

Також артистка розповіла, як ходить до косметолога і якими процедурами захоплювалася раніше, у зірки свій принцип догляду за шкірою, тому вона намагається дотримуватися спеціальних правил.

Раніше Злата розповіла, як зустрічала українців, які вижили у Маріуполі та Ізюмі, тих, у кого згорів будинок через обстріл росіян чи тих, у кого родичі служать на фронті.

"Я чую так багато ваших історій. Щоразу, після концерту, коли ви просто поруч, усіма клітинками! Ми обіймаємось міцно-сильно, а я – слухаю, слухаю… І серце моє вже розірвано повністю, але й силою наповнюється. Тому що я продовжую вірити у перемогу життя над усім темним та гидким", - зазначила Злата Огневич.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.