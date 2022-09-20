У Пентагоні зазначають, що найманці-вагнерівці відмовляються воювати в Україні на тлі успіхів ЗСУ.

Російські найманці, серед яких і зеки, із приватної військової кампанії "Вагнера" ​​почали відмовлятися воювати в Україні. Вони налякані успіхами Збройних сил України під час контрнаступу у Харківській області. Про це у Twitter повідомив американський журналіст Джек Детч із посиланням на слова високопосадовця міністерства оборони США.

За його словами, "Вагнер" намагається відправити на війну в Україну 1500 засуджених злочинців, але багато хто чинить опір.

"Успішний наступ України з метою відвоювати більшу частину Харківської області спонукав багатьох російських добровольців відмовитись від бою", – процитував Детч слова чиновника Пентагону.

Зазначимо, раніше стало відомо, що ПВК "Вагнера" ​​завербувала у російських колоніях майже 6 тисяч зеків для війни в Україні. Більшість із них використовуються як "гарматне м'ясо", не мають жодних прав і можуть бути розстріляні своїми ж у будь-який момент.

Раніше американський журналіст Джек Детч розповів, що у Пентагоні рішення про відправку сучасних танків для України буквально лежить "на столі". Високопосадовці в адміністрації президента Джо Байдена очікують від солдатів ЗСУ виконання лише однієї умови – навчиться ними керувати.

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