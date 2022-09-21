Даша Кацуріна на своїй сторінці в Instagram підтвердила, що є у відносинах із Володимиром Дантесом.

Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на те, що українського співака та коміка Володимира Дантеса та дизайнерку та ресторатора Дашу Кацуріну підозрюють у нещирості та піарі на їхньому романі, закохані продовжують без збентеження демонструвати почуття на публіці та в Instagram.

Артист нещодавно відвідав Ірландію, де разом з іншими українськими виконавцями дав благодійний концерт. У поїздку він узяв із собою Дашу Кацуріну. У романтичній міні-відпустці пара поводилася, як наречені під час медового місяця - цілувалися на камеру.

Декілька годин тому музикант Володимир Дантес показав кілька кадрів, які зробив у машині. Музикант був за кермом, Даша на пасажирському сидінні. Артист повідомив, що вони разом уже повернулися до України та їдуть додому. На дорозі вони помітили веселку, яка ніби вітала їхнє повернення.

"Дивіться, кого я привіз", - заявив Володимир Дантес.

Варто зазначити, що Даша Кацуріна на своїй сторінці в Instagram підтвердила, що у відносинах із Володимиром Дантесом. За словами ресторатора, співак був поруч із нею у найскладніший момент у статусі друга і вона закохалася.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.