Даша Кацурина на своей странице в Instagram подтвердила, что состоит в отношениях с Владимиром Дантесом.

Как сообщает Politeka.net, несмотря на то, что украинского певца и комика Владимира Дантеса и дизайнерку и ресторатора Дашу Кацурину подозревают в неискренности и пиаре на их романе, влюбленные продолжают без смущения демонстрировать чувства на публике и в Instagram.

Артист недавно побывал в Ирландии, где вместе с другими украинскими исполнителями дал благотворительный концерт. В поездку он взял с собой Дашу Кацурину. В романтическом мини-отпуске пара вела себя, как новобрачные во время медового месяца - целовались на камеру.

Несколько часов назад музыкант Владимир Дантес показал несколько кадров, которые сделал в машине. Музыкант находился за рулем, Даша на пассажирском сидении. Артист сообщил, что они вместе уже вернулись в Украину и едут по домам. На дороге они заметили радугу, которая словно приветствовала их возвращение.

"Смотрите, кого я привез, - заявил Владимир Дантес.

Стоит отметить, что Даша Кацурина на своей странице в Instagram подтвердила, что состоит в отношениях с Владимиром Дантесом. По словам ресторатора, певец был рядом с ней в самый сложный момент в статусе друга и она влюбилась.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.