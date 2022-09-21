Как сообщает Politeka.net, несмотря на то, что украинского певца и комика Владимира Дантеса и дизайнерку и ресторатора Дашу Кацурину подозревают в неискренности и пиаре на их романе, влюбленные продолжают без смущения демонстрировать чувства на публике и в Instagram.
Артист недавно побывал в Ирландии, где вместе с другими украинскими исполнителями дал благотворительный концерт. В поездку он взял с собой Дашу Кацурину. В романтическом мини-отпуске пара вела себя, как новобрачные во время медового месяца - целовались на камеру.
Несколько часов назад музыкант Владимир Дантес показал несколько кадров, которые сделал в машине. Музыкант находился за рулем, Даша на пассажирском сидении. Артист сообщил, что они вместе уже вернулись в Украину и едут по домам. На дороге они заметили радугу, которая словно приветствовала их возвращение.
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"Смотрите, кого я привез, - заявил Владимир Дантес.
Стоит отметить, что Даша Кацурина на своей странице в Instagram подтвердила, что состоит в отношениях с Владимиром Дантесом. По словам ресторатора, певец был рядом с ней в самый сложный момент в статусе друга и она влюбилась.
Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.
Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.
Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.