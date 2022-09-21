Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми поїхала жити за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі гламурне чорно-біле фото, а у підписі до нього торкнулася теми мобілізації росіян, яку напередодні оголосив путін.

На новій чорно-білій фотографії Слава відбита в хитромудрій позі, вона запустила руки в розпатлане волосся і мило посміхається. Перед камерою артистка з'явилася у стильній шкіряній куртці із незвичайним аксесуаром на шиї від відомого бренду.

У підписі до публікації Камінська українською мовою написала: "Втрат немає, все йде за планом, тож треба оголосити мобілізацію. Це ж логічно… Що ви думаєте про часткову мобілізацію у горе-сусідів?". Користувачі відразу почали обговорювати питання співачки в коментарях: "Горіти їм у пеклі", "Думаю, що настав час тих, кого "не стосується", "Думаю, в дурдомі закінчилися таблетки", "Нічого хорошого я про це не думаю. Буде дуже важко нашим хлопцям", "Не викидайте пакети з пакетами, передамо "сусідам", "Знову добриво буде", "Де ми їх ховатимемо? Схоже, потрібно оголошувати збір на пакетики".

Нагадаємо, "До тебе завжди тягне": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях несподівано зізналася, що закохалася.

Як повідомляла Politeka, У масці і з сигаретою: схудлий Данилко показав себе і "маму" без прикрас та гламуру, фото.

Також Politeka писала, що Вже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до Америки.