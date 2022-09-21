Популярний український артист Андрій Данилко, більш відомий під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, який зараз зі сценічною мамою Інною Білоконь та своїм музичним бендом активно гастролює Європою з благодійними концертами на підтримку України, поділився в Instagram незвичайними кадрами.

На цих нових знімках схудлий Андрій із чорною маскою на підборідді здивував публіку виглядом себе та Білоконь поза сценою. Артисти знято в неформальній обстановці, вони сидять за столиком у вуличному кафе, а перед ними на столі пачка цигарок та попільничка. Зважаючи на все, і Данилко та його "мама" курять. При цьому вони виглядають дуже природно та невимушено, а ще весело проводять час між виступами.

Данилко не став підписувати ці фото, зате шанувальники відразу почали коментувати його публікацію: "Ця парочка на цій сторінці – мій улюблений вид контенту. Не зупиняйтесь", "Ви наші улюблені!", "Чудові", "Найкращі", "Люблю" вас", "Люблю", "Ви супер!", "Андрію, всією країною чекаємо від вас новий мюзикл до дня перемоги!", "Добре і невимушено", "Андрію, люблю Вас!", "Такі ви класні", "Справжні", "На вас можна дивитися нескінченно!", "Справжні, живі, такі як ми".

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