Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми уехала жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети гламурное черно-белое фото, а в подписи к нему затронула тему мобилизации русских, которую накануне объявил путин.

На новой черно-белой фотографии Слава запечатлена в замысловатой позе, она запустила руки в растрепанные волосы и мило улыбается. Перед камерой артистка пояивлась в стильной кожаной куртке с необычным аксессуаром на шее от известного бренда.

В подписи к публикации Каминская на украинском языке написала: "Потерь нет, все идет по плану, так что нужно объявить мобилизацию. Это же логично… Что вы думаете о частичной мобилизации у горе-соседей?". Пользователи тут же принялись обсуждать вопрос певицы в комментариях: "Гореть им в аду", "Думаю, что пришло время тех, кого "не касается", "Думаю, в дурдоме закончились таблетки", "Ничего хорошего я об этом не думаю. Будет очень тяжело нашим ребятам", "Не выбрасывайте пакеты с пакетами, передадим "соседям", "Снова удобрение будет", "Где мы их хоронить будем? Похоже нужно объявлять сбор на пакетики".

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