Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши гарячі кадри з нової фотосесії та зробивши несподіване зізнання.

На нових фотографіях Анна знята в дивовижній локації біля моря, як видно, вона приміряла два спокусливі образи. Так, на одній з фотографій модель стоїть до пояса у воді, на ній біла сорочка, під якою немає ліфа, і мереживні трусики. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Неплях написала несподіване одкровення: "Я не вмію робити щось на половину. Мене або заносить на великій швидкості вперед, до небес, або я на "нєйтралочкє". Але немає нічого гіршого, ніж усе життя прожити на байдужості, так і не відчувши весь спектор емоцій і відчуттів. І так у всьому - від роботи до кохання. Коли мені щось дійсно подобається, я розтворююсь як цукор у гарячому чаї. Якби ж ти тільки дозволив розчинитися у тобі повністю, я не думаючи зробила б це. У моїй пісні є фраза "ти моє море". В тобі ж стільки глибини, історії, безкрайості та свободи. І до тебе завжди тягне. Ти обгортаєш своїми обіймами, наче море у 40ка градусна спеку, і тоді здається, що весь світ почекає… От і я чекаю…".

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