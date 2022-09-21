Популярна українська співачка Ліда, яка була підопічною лейблу Монатика брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка виклала чарівні кадри зі свого виступу та спілкування з дітьми, які змогли вибратися з окупованого Маріуполя та бачили всі жахи війни.

На відео можна побачити, як Ліда співає для дітей та їхніх рідних просто неба. На сцену вона вийшла в стильному білому костюмі з акуратно покладеним волоссям та легким макіяжем. Після виступу зірка із задоволенням фотографувалася та спілкувалася з юними фанатами.

У підписі до публікації Ліда розповіла про свої враження від цього концерту: "Наша зустріч з дітками яким вдалося виїхати з Маріуполя. Виступати перед дітьми — завжди особливо, відповідально та хвилююче, але на цей раз… Достатньо було просто зазирнути в ці очі, в них бездонна сила, скільки вони побачили, пережили, але не втратили своє світло та любов! Діти, з такими усвідомленими очима та найдобрішими серцями! Дякуємo @pikalovfond за сприяння @childrens_railway_in_kyiv".

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