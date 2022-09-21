Популярная украинская певица Лида, которая была подопечной лейбла Монатика принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица выложила очаровательные кадры со своего выступления и общения с детьми, которые смогли выбраться из оккупированного Мариуполя и видели все ужасы войны.

На видео можно увидеть, как Лида поет для детей и их родных под открытым небом. На сцену она вышла в стильном белоснежном костюме с аккуратно уложенными волосами и легким макияжем. После выступления звезда с удовольствием фотографировалась и общалась с юными фанатами.

В подписи к публикации Лида рассказала о своих впечатлениях от этого концерта: "Наша встреча с детьми, которым удалось выехать из Мариуполя. Выступать перед детьми всегда особенно, ответственно и волнующе, но на этот раз… Достаточно было просто заглянуть в эти глаза, в них бездонная сила, сколько они увидели, пережили, но не потеряли свой свет и любовь! Дети, с такими осознанными глазами и добрыми сердцами! Спасибо @pikalovfond за содействие @childrens_railway_in_kyiv".

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