Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, а у підписі до нього поставила дівчатам-шанувальницям цікаве питання.

У короткому відео можна побачити, як Юлія епатажно пройшла біля темної мармурової стіни, кокетливо озирнувшись назад. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному яскраво-рожевому костюмі із забавним гарматою на рукавах та рожевою блузою під піджаком. Свій образ вона доповнила прозорими босоніжками та невеликою світлою сумочкою. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Оцініть образ. На вулиці кілька дівчат підійшли зробити комплімент. Все ж таки жінки одягаються для чоловіків чи інших жінок, як вважаєте?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію "Зайчики": "Я одягаюсь для себе, але те, що кажуть люди, теж цікавить", "Все, що потрібно робити – тільки для себе. Тому що ніхто не так цінуватиме тебе, як ти сам", "Юль, яка краса", "Образ шик", "Думаю, все ж таки одягаються для себе", "Для соцмереж і подруг", "Дівчина повинна одягатися для себе", "Яка яскрава дама", "Для себе коханої. Красуня", "Дуже стильно".

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