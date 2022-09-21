Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, а в подписи к нему задала девушкам-поклонницам интересный вопрос.

В коротком видео можно увидеть, как Юлия эпатажно прошлась у темной мраморной стены, кокетливо оглянувшись назад. Перед камерой блогерша пояивлась в стильном ярко-розовом костюме с забавным пушком на рукавах и розовой блузой под пиджаком. Свой образ она дополнила прозрачными босоножками и небольшой светлой сумочкой. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Оцените образ. На улице несколько девушек подошли сделать комплимент. Все же женщины одеваются для мужчин или других женщин, как считаете?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию "Зайки": "Я одеваюсь для себя, но то, что говорят люди, тоже интересует", "Все, что нужно делать – только для себя. Потому что никто не будет так ценить тебя, как ты сам", "Юль, какая красота", "Образ шик", "Думаю, все же одеваются для себя", "Для соцсетей и подруг", "Девушка должна одеваться для себя", "Какая яркая дама", "Для себя любимой. Красавица", "Очень стильно".

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