Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, а тепер знову поїхала гастролювати за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі зворушливе відео зі свого виступу та заговорила про дітей.

У новому відео Настя у відвертому образі знята під час виступу, а потім вона спустилася до глядачів про поспілкувалася з ними поблизу. Як виявилось, на концерті зірки було багато дітей, і вона разом із ними виконала легендарний хіт "Червона калина".

У підписі до публікації Каменських заговорила про дітей: "Діти – це наш промінчик віри у світле майбутнє. Якими б не були часи, вони завжди щирі та сповнені любові до світу. Думаю, нам, дорослим, можна багато чого навчитися у них". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Діти – наша радість, наша надія і наша гордість", "От наша гордість і надія – це наші діти!", "Дуже приємно дивитися. Слава Україні", "Діти – це майбутнє" , "До сліз", "Боже мій, щирість і тепло від відео просто зашкалює. Справжні маленькі українці", "Це чудово".

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