Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, а теперь снова отправилась гастролировать за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети трогательное видео со своего выступления и заговорила о детях.

В новом видео Настя в откровенном образе запечатлена во время выступления, а затем она спустилась к зрителям о пообщалась с ними вблизи. Как оказалось, на концерте звезды было много детей, и она вместе с ними исполнила легендарный хит "Червона калина".

В подписи к публикации Каменских заговорила о детях: "Дети – это наш лучик веры в светлое будущее. Какими бы ни были времена, они всегда искренни и наполнены любовью к миру. Думаю, нам, взрослым, можно многому научиться у них". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Дети – наша радость, наша надежда и наша гордость", "Вот наша гордость и надежда – это наши дети!", "Очень приятно смотреть. Слава Украине", "Дети – это будущее", "До слез", "Боже мой, искренность и тепло от видео просто зашкаливает. Настоящие маленькие украинцы", "Это прекрасно".

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