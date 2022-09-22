У студії "Квартал 95" вирішили пожартувати на тему, якими можуть бути новини в Україні вже в 2023 році.

На станиці студії "Квартал 95" в Instagram опублікували кумедне відео з жартами про те, якими можуть бути новини в Україні вже 2023 року. Як виявилося, це номер із нового концерту "Вечірнього кварталу", який був приурочений до Дня незалежності.

У ролику провідні новини – актори Юрій Ткач та Ірина Сопонару – розповідають глядачам, як українці живуть після перемоги. Так, у цьому номері висміяли похорон путіна, упіймання кадирова в українських лісах, вибори в Росії після поразки в Україні та інші добрі новини.

У підписі до публікації розповіли: "Ми всі з нетерпінням чекаємо, коли по телевізору показуватимуть лише позитивні новини. І ми віримо, що незабаром цей день настане! До вашої уваги – випуск новин майбутнього. Перші демократичні вибори на росії, похорон путіну, самосуд над лукашенка, затримання кадирова та інші добрі новини про те, що чекає на українців після нашої перемоги…".

А користувачі відразу почали коментувати кумедний ролик: "Молодці!", "Швидше б таке і було", "Відмінно", "Хочеться вже", "Вірим", "Слава Україні".

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