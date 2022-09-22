В студии "Квартал 95" решили пошутить на тему, какими могут быть новости в Украине уже в 2023 году.

На станице студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали забавное видео с шутками о том, какими могут быть новости в Украине уже в 2023 году. Как оказалось, это номер с нового концерта "Вечернего квартала", который был приурочен ко Дню независимости.

В ролике ведущие новостей – актеры Юрий Ткач и Ирина Сопонару – рассказывают зрителям, как украинцы живут после победы. Так, в этом номере высмеяли похороны путина, поимку кадырова в украинских лесах, выборы в россии после поражения в Украине и другие хорошие новости.

В подписи к публикации рассказали: "Мы все с нетерпением ждем, когда по телевизору будут показывать только положительные новости. И мы верим, что скоро этот день наступит! Вашему вниманию – выпуск новостей будущего. Первые демократические выборы на россии, похороны путина, самосуд над лукашенко, задержание кадырова и другие хорошие новости о том, что ждет украинцев после нашей победы…".

А пользователи тут же принялись комментировать забавный ролик: "Молодцы!", "Скорее бы такое и было", "Отлично", "Хочется уже", "Верим", "Слава Украине".

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