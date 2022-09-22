Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його кращого друга Михайла Кацуріна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вразила фоловерів незвичайним відео, на тлі якого звучить її нова пісня.

У короткому ролику Надя запально танцює в компанії ще двох танцюристів – хлопця та дівчата з балету, вони ритмічно виконують схожі рухи. Незвичайності відео додає цікавий монтаж, у якому його співачка та її танцюристи то наближаються до камери, то віддаляються від неї. Як видно, у кадрі Дорофєєва з'явилася у стильному та зухвалому образі – на ній темний чоловічий костюм із білою сорочкою та краваткою. Волосся артистки зібрані в хвостик, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою та модні окуляри.

Шанувальники тут же почали коментувати нове відео Наді: "Переглянула це відео 50 разів вже, Надя так гарна", "Тобі так іде червона помада, прям вау", "Який костюм і образ шикарний", "Тобі дуже підходить червоний колір помади", "Кращий трек з альбому. Слухаю вже майже тиждень", "Звучить незвичайно! Класно, красуня", "Тобі дуже підходять костюми", "Це найулюбленіша пісня з твого альбому", "Надя, образ вогонь. Тепер зрозуміло, що була за зйомки в день виходу альбому", "Класно та стильно", "Надя вміє розпалювати тренди, особливо створювати хіти", "Крута пісня".

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