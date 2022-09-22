Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от мужа Владимира Дантеса к его лучшему другу Мише Кацурину, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда впечатлила фолловеров необычным видео, на фоне которого звучит ее новая песня.

В коротком ролике Надя зажигательно танцует в компании еще двух танцоров – парня и девушки из балета, они ритмично исполняют похожие движения. Необычности видео добавляет интересный монтаж, в котором его певица и ее танцоры то приближаются к камере, то отдаляются от нее. Как видно, в кадре Дорофеева появилась в стильном и дерзком образе – на ней темный мужской костюм с белой рубашкой и галстуком. Волосы артистки собраны в хвостик, а на лице яркий макияж с красной помадой и модные очки.

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Нади: "Просмотрела это видео 50 раз уже, Надя так хороша", "Тебе так идет красная помада, прям вау", "Какой костюм и образ шикарный", "Тебе очень подходит красный цвет помады", "Лучший трек из альбома. Слушаю уже почти неделю", "Звучит необычно! Классно, красавица", "Тебе очень подходят костюмы", "Это самая любимая песня из твоего альбома", "Надя, образ огонь. Теперь понятно, что была за съемки в день выхода альбома", "Классно и стильно", "Надя умеет разжигать тренды, особенно создавать хиты", "Крутая песня".

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