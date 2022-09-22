Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців зі зірками" Олена Шоптенко, яка під час війни стала дуже рідко публікувати нові пости у своєму мікроблозі в Instagram, знову з'явилася в соцмережі. Так цього разу зірка поділилася анонсом незвичайного шоу, яке вона з іншими українцями влаштувала в Австрії.

Очевидно, на своїй сторінці Олена публікувала коротке відео, яке є анонсом-фрагментом великого урочистого шоу, яке влаштували в Австрії до Дня незалежності України. Однак, тільки зараз повне відео концерту змонтували та готові показати глядачам. Судячи з кадрів, Олена не лише займалася організацією цього шоу, а й сама брала участь у ньому, як хореограф.

У підписі до публікації Шоптенко написала: "Дорогі друзі, нарешті змонтований концерт Симфонія свободи "Мрія 31" до Дня Незалежності України, який відбувся 20.08.22 у Відні. На цьому концерті ми виступали без сцени, софітів та страз на костюмах, як символ того, що через війну в Україні надважлива інфраструктура і життя всіх українців руйнуються. Та попри все це, ми продовжуємо нести свою культуру та боротися за Незалежність! В цей захід ми з @mrija_org @ukrainian.embassy.vienna @shhh.dance вклали багато зусиль та душі, то ж сподіваємось вам сподобається. Сьогодні на ютубі відбудеться прем’єра. Приємного перегляду! Посилання на концерт в сторіс!".

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