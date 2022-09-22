Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая во время войны стала очень редко публиковать новые посты в своем микроблоге в Instagram, снова появилась в соцсети. Так, в этот раз звезда поделилась анонсом необычного шоу, которое она с другими украинцами устроила в Австрии.

Как видно, на своей странице Алена публиковала короткое видео, которое является анонсом-фрагментом большого торжественного шоу, которое устроили в Австрии ко Дню независимости Украины. Однако, только сейчас полное видео концерта смонтировали и готовы показать зрителям. Судя по кадрам, Алена не только занималась организацией этого шоу, но и сама принимала в нем участие, как хореограф.

В подписи к публикации Шоптенко написала: "Дорогие друзья, наконец-то смонтирован концерт Симфония свободы "Мрия 31" ко Дню Независимости Украины, который состоялся 20.08.22 в Вене. На этом концерте мы выступали без сцены, софитов и страз на костюмах, как символ того, что из-за войны в Украине сверхважная инфраструктура и жизнь всех украинцев разрушаются. И несмотря на все это, мы продолжаем нести свою культуру и бороться за Независимость! В это мероприятие мы с @mrija_org @ukrainian.embassy.vienna @shhh.dance вложили много усилий и души, так что надеемся вам понравится. Сегодня на ютубе состоится премьера. Приятного просмотра! Ссылка на концерт в сторону!".

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