Дженніфер Лопес вирішила згадати про те, наскільки звивистим був її шлях до слави раніше і як їй вдається справлятися тепер. Оповіданням та спогадами Лопес поділилися Today.

"Це просто те, ким я була. І тому, коли я вирушала в ці світи, як Голлівуд, де нас взагалі не знали, я майже почувала себе однорогом. Я латиноамериканка. Я Дженніфер Лопес із Бронкса. А мої батьки пуерториканці, я пуерториканка ", - Висловилася Лопес.

За її словами, тоді начебто були певні моделі скрізь – нульового розміру, високі, гарні блондинки, певний тип краси.

«Але були й інші види краси, з якими я виросла. Ми змінюємо життя. Ми хочемо взяти латиноамериканських підприємців, розширити їхні можливості, дати їм можливість там, де їх не було», - сказала Лопес.

А нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек через весілля підписали спеціальний шлюбний договір і не забули про пункти зради.

У контракті зазначено, якщо один із партнерів змінити іншому, то має виплатити іншому п'ять мільйонів доларів. У джерелі запевняють, що ініціатором договору стала Лопес, побоюючись можливої ​​зради.

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