Дженнифер Лопес решила вспомнить о том, насколько извилистым был ее путь к славе раньше и как ей удается справляться теперь. Рассказом и воспоминаниями Лопес поделились Today.

"Это просто то, кем я была. И поэтому, когда я отправлялась в эти миры, как Голливуд, где нас вообще не знали, я почти чувствовала себя единорогом. Я латиноамериканка. Я Дженнифер Лопес из Бронкса. А мои родители пуэрториканцы, я пуэрториканка", – высказалась Лопес.

По ее словам, тогда словно были определенные модели везде – нулевого размера, высокие, красивые блондинки, определенный тип красоты.

«Но были и другие виды красоты, с которыми я выросла… Мы меняем жизнь. Мы хотим взять латиноамериканских предпринимателей, расширить их возможности, дать им возможность там, где их не было» - высказалась Лопес.

А недавно стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек из-за свадьбы подписали специальный брачный договор и не забыли о пунктах измены.

В контракте указано, если один из партнеров изменить другому, то должен выплатить другому пять миллионов долларов. В источнике уверяют, что инициатором договора стала именно Лопес, опасаясь возможной измены.

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