Так, з урахуванням нових обставин, рядки знаменитого хіта Алли Пугачової «Тато купив автомобіль» Коля Серга запропонував переписати так: «У будинку хвилювання, шум подиву. Це не казка, а брехня. Десь за містом, дуже недорого тато тепер автомобіль!».
Таким чином Коля Серга талановито потролив росіян, які на гробові за своїх убитих на фронті в Україні рідних та близьких купують машини.
У коментарях до хіта Пугачової на новий лад, виконаний Колею Сергою, користувачі соцмереж висловлюють захоплення і зізнаються, що він змусив їх розсміятися
«Регочу в голос», «Це офігенно круто, актуалочка!», «Жарт смішний, ситуація страшна», «Геніально», «Це шедевр!», «Ви такий талановитий», «Хоч і чорний, але гумор», «І сміх, і гріх» - пишуть Колі у коментарях.
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Нагадаємо, в словах глави Міноборони росії Сергія Шойгу про те, що будуть призвані 300 тисяч резервістів знайшли неочікувану логіку. Виявилося, що саме стільки машин АвтоВАЗ планує випустити у 2023 році.
Також нагадаємо, що днями Алла Пугачова вперше засудила війну росії проти України і закликала визнати її таким самим «іноагентом», як і Максима Галкіна.
Заява Пугачової викликала ажіотаж як серед українців, так і серед росіян.
Також Politeka.net писала, що Танкович із "Дизель Шоу" дав пораду росіянам після початку мобілізації.