Як повідомляє Politeka.net , на своїй сторінці в Insagram учасники музичного колективу Kalush Orchestra зробили публікацію.

"Йо, друзі! Чи хотіли б зустрітися з учасниками гурту Kalush Orchestra?" Ми бачимо, які у нас круті та підтримуючі фани, тому вирішили подарувати найактивнішим із вас подарунки!", - йдеться у повідомленні.

Музиканти розповіли про умови.

"Для цього потрібно: - бути підписаним на всі наші соцмережі: @kalush.official, @kalush.orchestra, @kalush_carpet, @panama.kalush, @kalush_family. - зробити репост цієї посади собі у стороз - залишити будь-який комент під повідомленням", – пояснили вони та пообіцяли, що

вже за тиждень рандомно оберуть трьох переможців.

Призери отримають:

• зустріч із Kalush Orchestra у зумі; • особисту зустріч із КилимМеном (буде актуально лише для тих, хто знаходиться в якомусь місті в західній частині України); • чорну та рожеву панамки, підписані артистами.

Фанати переможців "Євробачення" відгукнулися на пропозиції гурту. Багато хто мріє виграти зустріч зі своїми кумирами. Про це вони пишуть у коментарях.

"Дуже хочу виграти!!! Люблю вас і пишаюся тим, що у нас є такі артисти", "Дякую, що робите таке для фанів ❤️", "Я дуже хочу з вами зустрітися ви мої кумири українські герої, які своєю перемогою допомогли Україні" , "Його Калуш беру участь у ви кращі давно мрію потрапити до вас на концерт. Буду дуже радий якщо виграю 😍Калуш ❤️", "Це прикольна ідея👏", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, переможці "Євробачення" Kalush Orchestra зненацька звернулися до всіх українців .

Як повідомляла Politeka, Kalush Orchestra після тріумфу на "Євробаченні" відзначилися вчинком разом із Притулою: "Тепер давайте..."

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