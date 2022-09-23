Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Insagram участники музыкального коллектива Kalush Orchestra сделали публикацию.

"Его, друзья! Хотели бы встретиться с участниками группы Kalush Orchestra?" Мы видим, какие у нас крутые и поддерживающие фаны, поэтому решили подарить самым активным из вас подарки!", - говорится в сообщении.

Музыканты рассказали об условиях.

"Для этого нужно: - быть подписаным на все наши соцсети: @kalush.official, @kalush.orchestra, @kalush_carpet, @panama.kalush, @kalush_family. - сделать репост этого поста себе во стороз - оставить любой коммент под сообщением", - объяснили они и пообещали, что

уже через неделю рандомно выберут трех победителей.

Призеры получат:

• встречу с Kalush Orchestra в зуме; • личную встречу с КилимМеном (будет актуально только для тех, кто находится в каком-то городе в западной части Украины) • черную и розовую панамки, подписанные артистами.

Фанаты победителей "Евровидения" откликнулись на предложения группы. Многие мечтают выграть встречу со своими кумирами. Об этом они пишут в комментариях.

"Очень хочу выиграть!!! Люблю вас и горжусь тем, что у нас есть такие артисты", "Спасибо что делаете такое для фанов ❤️", "Я очень хочу с вами встретиться вы мои кумиры украинские герои, которые своей победой помогли Украине", "Его Калуш участвую вы лучшие давно мечтаю попасть к вам на концерт. Буду очень рад если выиграю😍Калуш ❤️", "Это прикольная идея👏", - пишут в сети.

Напомним, победители "Евровидения" Kalush Orchestra неожиданно обратились ко всем украинцам

Как сообщала Politeka, Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" отметились поступком вместе с Притулой: "Теперь давайте..."

Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей: "Это полная шляпа"