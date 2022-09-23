Племінниця Софії Ротару співачка співачка Sonya Kay відреагувала на небажання багатьох росіян бути мобілізованими та потрапити на війну.

Так, Соня пригадала громадянам російської федерації, що вони не поспішали кричати «Ні війні!» після 24 лютого, коли війська вторглися на територію незалежної України.

«Чому ви не кричали «Ні війні» з 24 лютого? Чому тоді ви раділи цьому жаху? Тоді у вас це було "моя хата з краю". А зараз підгоріло?», - висловилася артистка на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, протести після оголошення Путіним мобілізації відбулися в 38 містах Росії, проте так і не стали масовими. Людей досить швидко розігнали, понад тисячу людей було заарештовано.

Також повідомлялося, що в Мережі з'явилося відео, на якому співробітниця військкомату вмовляє чоловіків йти воювати, але вони пропонують їй самій вирушати на фронт.

Тим часом у Дагестані протестувальники проти мобілізації заблокували трасу.

«Людям стало очевидно, що старі в Кремлі збожеволіли. Ніхто не хоче вмирати за їхні примхи», - коментує кадри відомий журналіст Денис Казанський.

А на кордоні росії утворилися багатокілометрові затори – люди в паніці намагаються втекти з країни.

Також нагадаємо, що фронтвумен групи Go_A Катерина Павленко розповіла, як ледь не опинилася в окупації.