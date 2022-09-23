Так, Соня пригадала громадянам російської федерації, що вони не поспішали кричати «Ні війні!» після 24 лютого, коли війська вторглися на територію незалежної України.
«Чому ви не кричали «Ні війні» з 24 лютого? Чому тоді ви раділи цьому жаху? Тоді у вас це було "моя хата з краю". А зараз підгоріло?», - висловилася артистка на своїй сторінці в Інстаграм.
Нагадаємо, протести після оголошення Путіним мобілізації відбулися в 38 містах Росії, проте так і не стали масовими. Людей досить швидко розігнали, понад тисячу людей було заарештовано.
Також повідомлялося, що в Мережі з'явилося відео, на якому співробітниця військкомату вмовляє чоловіків йти воювати, але вони пропонують їй самій вирушати на фронт.
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Тим часом у Дагестані протестувальники проти мобілізації заблокували трасу.
«Людям стало очевидно, що старі в Кремлі збожеволіли. Ніхто не хоче вмирати за їхні примхи», - коментує кадри відомий журналіст Денис Казанський.
А на кордоні росії утворилися багатокілометрові затори – люди в паніці намагаються втекти з країни.
Також нагадаємо, що фронтвумен групи Go_A Катерина Павленко розповіла, як ледь не опинилася в окупації.