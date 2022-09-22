Зірка Євробачення і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну виїхала з Києва і ледь не опинилася на окупованій території.

В перші дні війни співачка жила в підземному паркінгу в Києві, а потім зрозуміла, що треба їхати.

«Першою думкою було їхати в Ворзель. Родичі просто поїхали туди, запаслись продуктами, щоб перебути там. І ми мали теж їхати туди. При чому в мене всередині все протестувало і уже просто по зустрічній смузі їхали танки, наші… Я сказала: «Зупиняйте мене, я буду виходити. Я не хочу туди їхати», - розповіла Павленко в інтерв’ю ЖВЛ.

Нагадаємо, Ворзель на Київщині, куди рашисти зайшли зі сторони Бучі, опинився під окупацією у кінці лютого. Окупація тривала півтора місяці.

На шляху до Ворзеля автівку, у який їхала Катерина Павленко, довелось розвернути – там підірвали міст. Таким чином Катерині вдалося врятуватися від окупації.

Співачка опинилася в місті Сміла Черкаської області, у якомц до того ніколи не була. Там у її знайомих пустував будинок.

«Там вісім років ніхто не жив. 15 градусів морозу, у мене лисий кіт сфінкс, дві ковдри, кіт за пазухою. Перші дні було складно», - розповіла співачка.

Катерина також розповіла, що перед війною бачила один і той самий сон - їй снилася війна. Як виявилося, сон був віщим.

Нагадаємо, співачка Цибульска не стримала емоцій після виступу у шпиталі.

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