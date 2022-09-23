Так, Соня припомнила гражданам росийской федерации, что они не спешили кричать «Нет войне!» после 24 февраля, когда войска вторглись на территории независимой Украины.
«Почему вы не кричали «Нет войне» с 24 февраля? Почему тогда вы радовались этому кошмару? Тогда у вас это было «моя хата с края». А сейчас подгорело?», - высказалась артистка на своей странице в Инстаграм.
Напомним, протесты после объявления Путиным помбилизации прошли в 38 городах россии, однако так и не стали массовыми. Людей достаточно быстро разогнали, более тысячи человек были арестованы.
Также сообщалось, что в Сети появилось видео, на котром сотрудница военкомата уговаривает мужчин идти воевать, но они предлагают ей самой отправляться на фронт.
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Тем временем в Дагестане протестующие против мобилизации заблокировали трассу.
«Людям стало очевидно, что старики в Кремле сошли с ума. Никто не хочет умирать за их капризы», - комментирует кадры известныйжурналист Денис Казанский.
А на границе россии образовались многокилометровые пробки – люди в панике пытаются сбежать из страны.
Такженапомним, что фронтвумен группы Go_A Катерина Павленко рассказала, как едва не оказалась в оккупации.