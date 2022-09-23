Племянница Софии Ротару певица певица Sonya Kay отреагировала на нежелание многих россиян быть мобилизованными и попасть на войну.

Так, Соня припомнила гражданам росийской федерации, что они не спешили кричать «Нет войне!» после 24 февраля, когда войска вторглись на территории независимой Украины.

«Почему вы не кричали «Нет войне» с 24 февраля? Почему тогда вы радовались этому кошмару? Тогда у вас это было «моя хата с края». А сейчас подгорело?», - высказалась артистка на своей странице в Инстаграм.

Напомним, протесты после объявления Путиным помбилизации прошли в 38 городах россии, однако так и не стали массовыми. Людей достаточно быстро разогнали, более тысячи человек были арестованы.

Также сообщалось, что в Сети появилось видео, на котром сотрудница военкомата уговаривает мужчин идти воевать, но они предлагают ей самой отправляться на фронт.

Тем временем в Дагестане протестующие против мобилизации заблокировали трассу.

«Людям стало очевидно, что старики в Кремле сошли с ума. Никто не хочет умирать за их капризы», - комментирует кадры известныйжурналист Денис Казанский.

А на границе россии образовались многокилометровые пробки – люди в панике пытаются сбежать из страны.

Такженапомним, что фронтвумен группы Go_A Катерина Павленко рассказала, как едва не оказалась в оккупации.