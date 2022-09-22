Співак Макс Барських, як і більшість українських знаменитостей, не міг не висловитися про обмін полоненими.

Напередодні артист заявив про серйозні зміни в житті. Тепер він виступатиме під іменем Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації нової пісні, яка отримала назву I Feel Good, та вульгарного кліпу на неї на Барських обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше Макс також оскандалився підтримкою Вірменії в конфлікті з Азербайджаном.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських прокоментував обмін полоненими, в рамках якого Україні вдалося повернути 215 захисників, зокрема 108 бійців полку "Азов".

"Ми чекали на Вас, хлопці, наші незламні воїни. Повернення з полону наших бійців - це не просто радість, це символ того, що наша країна ніколи не забуває й не лишає напризволяще своїх героїв", — наголосив Макс.

Шанувальники в коментарях підтримали співака, але уточнили, що серед звільнених не лише хлопці, а й дівчата-героїні:

"Розрив серця від щастя просто 😭💔Очі…тільки можна подивитись у очі людей з полону, які вони чисті…українські очі",

"За кожного хлопця і дівчину боліло серце. Дуже вірю що у них все гаразд буде. Героям слава!",

"не забувайте про наших чарівних та незламних жінок! Ми теж дуже на них чекали!💙💛 З поверненням додому, наші дорогі!",

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.