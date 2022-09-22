Напередодні артист заявив про серйозні зміни в житті. Тепер він виступатиме під іменем Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації нової пісні, яка отримала назву I Feel Good, та вульгарного кліпу на неї на Барських обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше Макс також оскандалився підтримкою Вірменії в конфлікті з Азербайджаном.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських прокоментував обмін полоненими, в рамках якого Україні вдалося повернути 215 захисників, зокрема 108 бійців полку "Азов".
"Ми чекали на Вас, хлопці, наші незламні воїни. Повернення з полону наших бійців - це не просто радість, це символ того, що наша країна ніколи не забуває й не лишає напризволяще своїх героїв", — наголосив Макс.
Шанувальники в коментарях підтримали співака, але уточнили, що серед звільнених не лише хлопці, а й дівчата-героїні:
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Зараз буде гірше": росіянам сказали, що на них чекає в Україні після мобілізації і як врятуватися
Масові бунти в росії ще попереду, названо терміни: "Це була лише розминка"
"Це не просто кум путіна": з'явилися подробиці обміну Медведчука на захисників "Азовсталі"
"Яка ганьба!": популярний співак зрадив Україну та похвалився, як тепер радуватиме росіян
"Розрив серця від щастя просто 😭💔Очі…тільки можна подивитись у очі людей з полону, які вони чисті…українські очі",
"За кожного хлопця і дівчину боліло серце. Дуже вірю що у них все гаразд буде. Героям слава!",
"не забувайте про наших чарівних та незламних жінок! Ми теж дуже на них чекали!💙💛 З поверненням додому, наші дорогі!",
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.