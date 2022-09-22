Накануне артист заявил о серьезных переменах в жизни. Теперь он будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. После презентации новой песни, получившей название I Feel Good, и вульгарного клипа на нее на Барских обрушился шквал негативных комментариев. Позже Макс также оскандалился поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном.
В этот раз на своей странице в Instagram Барских прокомментировал обмен пленными, в рамках которого Украине удалось вернуть 215 защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов".
"Мы ждали Вас, ребята, наши несгибаемые воины. Возвращение из плена наших бойцов - это не просто радость, это символ того, что наша страна никогда не забывает и не оставляет на произвол судьбы своих героев", - подчеркнул Макс.
Поклонники в комментариях поддержали певца, но уточнили, что среди освобожденных не только парни, но и девушки-героини:
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"Разрыв сердца от счастья просто 😭💔Глаза…только можно посмотреть в глаза людей из плена, какие они чистые…украинские глаза",
"За каждого парня и девушку болело сердце. Очень верю что у них все хорошо будет. Героям слава!",
"не забывайте о наших очаровательных и несгибаемых женщинах! Мы тоже очень их ждали! 💙💛 С возвращением домой, наши дорогие!",
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.