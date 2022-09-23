Артист «Квартал 95» Юрій Великий зняв чергову пародію, змусивши багатьох у цей страшний час посміхнутися і навіть розсміятися.

Цього разу героєм висміювання став міністр оборони росії Сергій Кужугетович Шойгу і так звана «часткова» мобілізація в росії, пише Politeka.net.

На відео актор «Квартал 95» у сивій перуці, сидячи в пафосному кріслі повідомляє, що «всіх чекає повна мобілізадниця» і в ході «престної конференції» відповідає на «заздалегідь узгоджені запитання».

При цьому журналісти постійно помиляються у вимові його по батькові, називаючи то Кучабредовичем, то Потєрьнєтовичем.

«Втрати з початку спецоперації ми незначні. Усього якихось 5937 осіб. І тішить те, що з кожним днем ​​ця цифра все менше і менше… Насамперед підуть служити ті, хто хоче і особливо ті, хто не дуже хоче, а решта за бажанням. А побажання у нас одне, щоби майже все. Тому спокійно, без паніки, приходьте у військкомати. Там нема нічого страшного. А ось там, куди вас потім відправлять нічого страшного єсть. Ну, нічого. Взагалі не розумію, чого боятися. Пішов собі, віддав життя за росію і живи собі спокійно, ніхто тебе в цьому пакеті вже не чіпатиме», - каже Сергій Наушилапшувешавіч.

У коментарях до пародії користувачі соцмереж називають її «новим шедевром», а образ міністра «Хуженєтовича» найправдивішим. Цікаво, що серед тих, хто оцінив Шойгу у виконанні Юрія Великого, є в тому числі й росіяни.

"Це щось! Втім, як завжди! І все прямо в крапку! Пишу із Сибіру... Слава героїчному Українському народові», «Оскар у студію! Це шедевр! Привіт із Ростова-на-Дону. Слава Україні! Героям слава!», «Для чого ми проводили повну дебілізацію населення?! - це круто !!! Ви чарівні як завжди! Дякую!», «Навіть із таким сарказмом, Юрію, ваш прообраз виглядає розумнішим, ніж є насправді. Слава Україні її героям», «Мені так погано у Росії. Дякую вам, що ви хоч настрій піднімаєте. Посміялася від душі», «За текст респект! За подачу матеріалу – народний артист», - пишуть у коментарях до відео.

Нагадаємо, раніше користувачі Мережі оцінили пародію Юрія Великого на російську туристку, яка не хоче їхати з Криму

Також повідомлялося про великі помилки у путінській мобілізації.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про загрозу російських паспортів.