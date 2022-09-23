Модель, ведуча та співачка Даша Астаф'єва з першого дня повномасштабної війни почала займатися волонтерством, допомагає українцям та донатить на потреби ЗСУ. Артистка також перші місяці вторгнення готувала смакоти для наших воїнів.

Відомо, що Даша дуже прив'язана до домашніх вихованців, тому про допомогу їм також не забуває і намагається підтримати різні фонди.

«Шеррі Вона прожила 13 років. Першу ніч у новому місці вона плакала, і я обіймала її та плакала теж, притискаючи до себе, а себе до батареї опалення. Обіймала Шеррі, і як зараз пам'ятаю сльози на довгій рожевій нічній сорочці з фланелі. Так мені хотілося заспокоїти і вгамувати чужий біль, дати їй зрозуміти, що тут буде добре» - зізналася Даша.

Вона згадала, як у минулому тато сплів собачці шкіряний повідець, і вона завжди всюди брала її з собою.

«Ми йшли вулицею, і я помічала як люди тицяли пальцями. І мені здавалося, що в такі моменти ми ставали одним цілим. Здавалося, що перехожі теж здивовані красою Пуделя. Її магічною рухливістю та пластикою ходи.. може вони дивилися на мене? Хоча навряд чи. Я була для себе жахом. І подумки для всього світу. А вона красунею. Завжди» - додала співачка.

Вона додала, що її дивують образи на адресу цієї породи, адже подібні знущання зовсім не повинні бути по відношенню до тварин.

«А я і тоді й зараз у цих собаках бачу найкрасивіше, щось казкове і дуже привабливе» - додала Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної примадонни і показала найкращий лук в дусі етно-шику.