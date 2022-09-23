Модель, ведущая и певица Даша Астафьева с первого дня полномасштабной войны начала заниматься волонтерством, помогает украинцам и донатит на потребности ВСУ. Артистка также первые месяцы вторжения готовила вкусности для наших воинов.

Известно, что Даша очень привязана к домашним питомцам, поэтому о помощи для них тоже не забывает и старается поддержать разные фонды.

«Шерри Она прожила 13 лет. Первую ночь в новом месте она плакала, и я обнимала ее и плакала тоже, прижимая к себе, а себя к батарее отопления. Обнимала Шерри, и как сейчас помню слезы на розовой длинной ночной рубашке с фланели. Так мне хотелось успокоить и унять чужую боль, дать ей понять, что здесь будет хорошо» - призналась Даша.

Она вспомнила, как в прошлом папа сплел собачке кожаный поводок, и она всегда всюду брала ее с собой.

«Мы шли по улице, и я замечала как люди тыкали пальцами. И мне казалось, что в такие моменты мы становились одним целым. Казалось, что прохожие тоже удивлены и удивлены красотой Пуделя. Ее магической подвижностью и пластикой походки.. может они смотрели на меня? Хотя, вряд ли. Я была ужасом для себя. И мысленно для всего мира. А она красавицей. Всегда» - добавила певица.

Она добавила, что ее изумляют оскорбления в адрес данной породы, ведь подобные измывательства совершенно не должны быть по отношению к животным.

«А я и тогда и сейчас в этих собаках вижу самое красивое, что-то сказочное и очень притягивающее» - добавила Даша.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.