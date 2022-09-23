Про це, як пише Politeka.net, розповів продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський в інтерв'ю Go West.
На думку продюсера, пісня «Все буде добре» вийшла саме такою, якою він її відчував і хотів бачити.
«Що стосується взагалі поворотів і разворотів у творчісті Олі... це людина, яка співпрацює виключно зі своєю аудиторією. Ця аудіторія, яка зараз відчуває певний культурний стрес і якщо до цього ми, кажу прямо, це була наша маркетингова стратегія - ми йшли за аудиторією. Вивчали про що вона думає, як вона думає, як вона живе, як вона себе поводить, ми її вивчали і задовольняли їх потреби. То зараз прийшов час, коли ми маємо взяти на себе відповідальність, підказати, куди нам йти», - повідомив Ясинський.
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Нагадаємо, аудиторія із захватом прийняла україномову пісню Полякової, репертуар якох в основному був на російській мові.
«Як гарно звучить її голос українською», «Боже, Олю, ви як у душу поглянули», «Пісня неймовірна!», «Олічка, ваш голос українською звучить просто неймовірно», - писали у коментарях шанувальники Полякової.
Нагадаємо, Оля Полякова влаштувала змагання із Володимиром Дантесом з української мови.
Також повідомлялось, що 17-річна донька Полякової торкнулася пікантної теми, обуривши українців
Крім того, Politeka писала, що Оля Полякова показала умови у гуртожитку Лондона, де навчається донька