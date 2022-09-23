Як пише Politeka.net , у себе на сторінці в Instagram Оля Полякова запустила патріотичне шоу під назвою «Знай нашу».

На мовну дуель співачка покликала колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса, а себе на підтримку взяла старша дочка Маша.

Вона зізналася, що вся її родина перейшла на українську, а сама Полякова бере уроки у викладача, щоб удосконалювати свої знання.

"Ми всією родиною перейшли українською мовою, враховуючи мою молодшу дочку Алісу. Яка тепер, коли я говорю російською, каже мені, що вона нічого не розуміє", - сказала суперблондинка.

Також Оля Полякова окремо звернулася до росіян та закликала їх вивчати українську мову.

«Вам буде легше сказати: «Не вбивайте мене, будь ласка», коли ви після могилізації вирішите прийти на нашу землю, але я до вас звертаюся сюди не йти, бо крім пакетів для сміття вас тут нічого не чекає», - повідомила відео артистка.

У свою чергу Володимир Дантес повідомив, що повністю перейшов українською та зрозумів, що на ній набагато легше розмовляти, якщо постійно використовуєш її у повсякденному житті.

Нагадаємо, 17-річна донька Полякової торкнулася пікантної теми, обуривши українців

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