Як пише Politeka.net , у себе на сторінці в Instagram Оля Полякова запустила патріотичне шоу під назвою «Знай нашу».
На мовну дуель співачка покликала колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса, а себе на підтримку взяла старша дочка Маша.
Вона зізналася, що вся її родина перейшла на українську, а сама Полякова бере уроки у викладача, щоб удосконалювати свої знання.
"Ми всією родиною перейшли українською мовою, враховуючи мою молодшу дочку Алісу. Яка тепер, коли я говорю російською, каже мені, що вона нічого не розуміє", - сказала суперблондинка.
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Також Оля Полякова окремо звернулася до росіян та закликала їх вивчати українську мову.
«Вам буде легше сказати: «Не вбивайте мене, будь ласка», коли ви після могилізації вирішите прийти на нашу землю, але я до вас звертаюся сюди не йти, бо крім пакетів для сміття вас тут нічого не чекає», - повідомила відео артистка.
У свою чергу Володимир Дантес повідомив, що повністю перейшов українською та зрозумів, що на ній набагато легше розмовляти, якщо постійно використовуєш її у повсякденному житті.
Нагадаємо, 17-річна донька Полякової торкнулася пікантної теми, обуривши українців
А ще Politeka писала, що Оля Полякова показала умови у гуртожитку Лондона, де навчається донька
Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, як проводить час із дочкою у Лондоні.