Як пише Politeka.net , Оля Полякова - успішна українська співачка, яка виховує двох дочок - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Старша дочка нещодавно поїхала на навчання до Лондона, куди вступила цього року. Маша вирішила піти стопами зіркової мами і стати співачкою. Дочка Полякової вже встигла зібрати панк-рок гурт, де стала солісткою. Не забуває Маша і про Тікток, де активно веде сторінку. А цього разу дочка Полякової вирішила пожартувати на пікантну тему.

"А що мама каже?", - спитав фанат під відео.

"А мама робить це добре", – відповів інший фанат.

"Бригаду", "а перекладач так не думає", "прикол", "Жиза", На скільки здала?", "я працюю на лайнері і виявляється що цю фігню говорю вже протягом 3-х років", "Вау, просто бомба, на маму схожа", "А передплатникам ти говориш погано замість "погано", "Вони повинні, напевно, про це знають", "Не правда", - написали інші фанати.

Нагадаємо, донька Полякової похвалилася, як почувається у ролі студентки після гучного скандалу

А ще Politeka повідомляла, що 17-річна дочка Полякової розповіла, чим платить за життя із зірковою мамою

Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової показала молодшу сестру, яка стала копією