Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский в интервью Go West.

По мнению продюсера, песня «Все будет хорошо» вышла именно такой, какой он чувствовал и хотел видеть.

«Что касается вообще поворотов и разворотов в творчестве Оли… это человек, сотрудничающий исключительно со своей аудиторией. Эта аудитория, которая сейчас испытывает определенный культурный стресс и если до этого мы, говорю прямо, это была наша маркетинговая стратегия – мы следовали за аудиторией. Изучали о чем она думает, как она думает, как она живет, как она себя ведет, мы ее изучали и удовлетворяли их потребности. То сейчас пришло время, когда мы должны взять на себя ответственность, подсказать, куда нам идти», - сообщил Ясинский.

Напомним, аудитория с восторгом приняла украиноязычную песню Поляковой, репертуар которых в основном был на русском языке.

«Как хорошо звучит ее голос по-украински», «Боже, Оля, вы как в душу посмотрели», «Песня невероятная!», «Олечка, ваш голос по-украински звучит просто невероятно», - писали в комментариях поклонники Поляковой.

Напомним, Оля Полякова устроила соревнование с Владимиром Дантесом по украинскому языку.

Также сообщалось, что 17-летняя дочь Поляковой затронула пикантную тему, возмутив украинцев.

Кроме того, Politeka писала, что Оля Полякова показала условия в общежитии Лондона, где учится дочь