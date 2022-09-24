Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який нещодавно в'їхав за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне фото, а підпис до нього жорстко пожартував на тему російської мобілізації.

Як видно, на новій фотографії Олександр змальований у цікавій локації з м'яким світлом та кімнатними рослинами. Перед камерою він з'явився у темній футболці, з прикрасами та короткою стрижкою, він грайливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Google астрологи стверджують, що Меркурій відповідає за інтелект і в період його ретрограду знижується розумова активність. Головним прикладом такого розладу є часткова мобілізація в країні на букву "ры". ​​Ще які ви знаєте?"

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію коміка: "Виступ симоньян про те, що вона не жінка", "О, вже підстригли", "Жахливо те, що від хворої голови одного ідіота, немає спокою мільйонам людей", "Схожий на хлопця, "Все це сумні новини, хоч знизилася їхня розумова активність, хоч збільшилася. Де взяти стільки рефрижераторів?", "Худенький", "Але в цей період дуже сприятливі медитації, які допомагають заспокоїти розум.

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