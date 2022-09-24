Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала нескромне фото, на якому вразила довгою струнких ніг.

На новій фотографії, яку Анна опублікувала у сторіс, вона відображена у цікавій локації з вінтажними меблями та оформленням інтер'єру. Сама дівчина у важливій позі вмостилася в кріслі, закинувши ногу на ногу і завівши руку на голову. Перед камерою вона з'явилася в нескромному образі – строкатій світлій блузі та чорних латексних лосинах, а на ногах масивні чорні туфлі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Богдан не почала підписувати цю сторіс, також не розповіла, що це за локація.

Зазначимо, що Анна була переможницею реаліті-шоу "Холостяк" у сезоні із Михайлом Заливаком. І на початку їх пара начебто склалася, вони жили разом, багато подорожували і практично все своє життя показували в соцмережі. Проте нещодавно стало відомо, що Богдан та Заливако вирішили розлучитися.

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