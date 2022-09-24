Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который недавно ухал за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное фото, а в подписи к нему жестко пошутил на тему российской мобилизации.

Как видно, на новой фотографии Александр запечатлен в интересной локации с мягким светом и комнатными растениями. Перед камерой он появилась в темной футболке, с украшениями и короткой стрижкой, он игриво смотрит в объектив.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Google астрологи утверждают, что Меркурий отвечает за интеллект и в период его ретрограда снижается умственная активность. Главным примером такого расстройства есть частичная мобилизация в стране на букву "ры". Еще какие вы знаете?".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию комика: "Выступление симоньян о том, что она не женщина", "О, уже подстригли", "Ужасно то, что от больной головы одного идиота, нет покоя миллионам людей", "Похож на парня, бежавшего из Украины в Америку", "Все это печальные новости, хоть снизилась их умственная активность, хоть увеличилась. Где взять столько рефрижераторов?", "Худенький", "Но в этот период очень благоприятны медитации, помогающие успокоить рассудок.

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