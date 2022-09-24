Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників фотографією своїх фотографій.

Як видно, Анна розклала на темному фоні знімки, які були зроблені та роздруковані на полароїді. І тут її модно побачити у різних образах, місцями найпікантніших – і в одязі, і без. Так, на деяких фотографіях модель позує у спальні, розташувавшись у ліжку у білій мереживній білизні. Також на кількох фотографіях Аня з'явилася у розкішній сукні та продемонструвала ідеальну фігуру.

У підписі до публікації Неплях зробила несподіване визнання: "Одного разу зі мною стався полароїд і від того живі фото з відпочинку і з справді дорогими людьми у мене зберігаються в ящику і несе пам'ять, яку просто так не стерти і видалити". Шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію Ані, засинаючи її компліментами.

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